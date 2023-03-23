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На войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии – СМИ

Евгений КизиловЧетверг, 23 марта 2023, 15:18
На войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии – СМИ
Кейн Те Тай, фото из его соцсетей

38-летний солдат-доброволец из Новой Зеландии Кейн Те Тай погиб во время боя на востоке Украины.

Источник: The Guardian со ссылкой на Министерство иностранных дел Новой Зеландии

Детали: Сообщается, что он уже третий новозеландец, который был убит на войне в Украине.

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По информации издания, в мае 2022 года бывший военный Те Тай вместе с американским другом, который тоже раньше служил, помогали волонтерам в Харькове, проводили мастер-классы по первой медицинской помощи, доставляли гуманитарную помощь на деоккупированные территории.

В марте 2023 года во время освобождения села вблизи Бахмута вместе с побратимами новозеландец наткнулся на подвал, где оккупанты удерживали украинских пленных. Тогда удалось спасти украинского бойца, которого россияне продержали без еды и воды более 40 дней.

Почти 10 лет Те Тай был военным Новой Зеландии, затем стал соучредителем благотворительной организации по программе ментального здоровья ветеранов. Служил в Афганистане. В Украине встыпил в Международный легион. Тренировал группу других добровольцев вблизи Угледара.

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Для многих в Новой Зеландии Те Тай был олицетворением неофициального участия страны в войне в Украине. Он писал о своих сражениях и повседневной жизни в Instagram и Facebook.

У него осталась 12-летняя дочь.

Темы: войнажертвымир
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