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ЄС відповів на "ракетні погрози" Медведєва Міжнародному кримінальному суду

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 16:44
ЄС відповів на ракетні погрози Медведєва Міжнародному кримінальному суду
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Європейський Союз виступив з повною підтримкою Міжнародного кримінального суду (МКС) після погроз заступника голови Радбезу Росії Дмитрія Медведєва вдарити гіперзвуковою ракетою по будівлі суду в Гаазі.

Відповідну заяву оприлюднив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у четвер 23 березня, повідомляє "Європейська правда".

Боррель заявив, що ЄС засуджує незаконну погрозу високопоставленого представника Росії застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду і країни, де він розташований  - Нідерландів. 

У заяві не вказано ім’я російського чиновника, але вочевидь мова іде про Медведєва. 20 березня у своєму Telegram-каналі він написав, що "цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду". 

17 березня у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 

У своїй заяві Боррель також засудив заходи, оголошені Росією проти прокурора МКС та його суддів. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти них за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Владіміра Путіна.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", - наголосив топ-дипломат Євросоюзу.

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Боррель додав, що ЄС, як і раніше, відданий захисту суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. 

ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту та запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути можливість приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини.

Тим часом у самому Міжнародному кримінальному суді назвали погрози Медведєва і відкриту Слідчим комітетом Росії справу спробою перешкодити зусиллям з притягнення до відповідальності за дії, заборонені міжнародним правом.

Детально про те, що означає рішення МКС видати ордер на арешт президента Росії, читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: ЄСРосіяМіжнародний кримінальний судМедведєв
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