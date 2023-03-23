ЕС ответил на "ракетные угрозы" Медведева Международному уголовному суду

Европейский Союз выступил с полной поддержкой Международного уголовного суда (МУС) после угроз заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева ударить гиперзвуковой ракетой по зданию суда в Гааге.

Соответствующее заявление обнародовал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг 23 марта, сообщает "Европейская правда".

Боррель заявил, что ЕС осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда и страны, где он расположен - Нидерландов.

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В заявлении не указано имя российского чиновника, но, очевидно, речь идет о Медведеве. 20 марта в своем Telegram-канале он написал, что "вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда".

17 марта в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

В своем заявлении Боррель также осудил меры, объявленные Россией против прокурора МУС и его судей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против них за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.

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"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", - подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.

Боррель добавил, что ЕС по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия.

ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления.

Между тем в самом Международном уголовном суде назвали угрозы Медведева и открытое Следственным комитетом России дело попыткой помешать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

Подробно о том, что означает решение МУС выдать ордер на арест президента России, читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.







