Росія провалює поставку зброї в Індію через війну з Україною

Військово-повітряні сили Індії заявляють, що через війну в Україні Росія не може постачати життєво важливі оборонні товари, які вона зобов'язалася надати індійським військовим.

Джерело: Reuters

Деталі: Заява ВПС Індії була зроблена для парламентського комітету, який опублікував її на своєму сайті 21 березня.

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Представник військово-повітряних сил Індії повідомив комітету, що Росія запланувала "велику поставку" цього року, яка не відбудеться.

Водночас, речник посольства Росії в Нью-Делі сказав, що "не володіє інформацією, яка могла б підтвердити заявлене".

Цю інформацію також відмовились коментувати у "Рособоронекспорті".

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У звіті не згадуються конкретні поставки.

Найбільшою поточною поставкою з Росії в Індію є зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф", які Індія купила у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем були поставлені і ще дві очікуються.

ВПС Індії також залежать від Росії у постачанні запчастин для винищувачів Су-30МКІ і МіГ-29, які є основою військово-повітряних сил.

Парламентську комісію Індії також поінформували, що російсько-українська війна настільки вплинула на її постачання, що вона скоротила прогнозовані капітальні витрати на модернізацію військової техніки та обладнання майже на третину.

Військово-повітряні сили спрогнозували капітальні витрати в розмірі 853 мільярдів рупій (10,38 мільярда доларів) на 2022-2023 фінансові роки та скоротили їх до 588 мільярдів рупій (7,15 мільярда доларів) у національному бюджеті.

Росія, а до неї Радянський Союз, протягом десятиліть була основним джерелом озброєнь і оборонного обладнання для Індії.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, на Росію припадає 8,5 мільярда доларів з 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт озброєнь з 2017 року.

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