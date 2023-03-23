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Россия проваливает поставку оружия в Индию из-за войны с Украиной

Алена МазуренкоЧетверг, 23 марта 2023, 16:10
Россия проваливает поставку оружия в Индию из-за войны с Украиной
президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, ФОТО: GETTY IMAGES

Военно-воздушные силы Индии заявляют, что из-за войны в Украине Россия не может поставлять жизненно важные оборонные товары, которые она обязалась предоставить индийским военным.

Источник: Reuters

Детали: Заявление ВВС Индии было сделано для парламентского комитета, который опубликовал его на своем сайте 21 марта.

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Представитель военно-воздушных сил Индии сообщил комитету, что Россия запланировала "большую поставку" в этом году, которая не состоится.

В то же время, представитель посольства России в Нью-Дели сказал, что "не владеет информацией, которая могла бы подтвердить заявленное".

Эту информацию также отказались комментировать в "Рособоронэкспорте".

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В отчете не упоминаются конкретные поставки.

Крупнейшей текущей поставкой из России в Индию являются зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые Индия купила в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем были поставлены и еще две ожидаются.

ВВС Индии также зависят от России в поставках запчастей для истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, которые являются основой военно-воздушных сил.

Парламентскую комиссию Индии также проинформировали, что российско-украинская война настолько повлияла на ее поставки, что она сократила прогнозируемые капитальные расходы на модернизацию военной техники и оборудования почти на треть.

Военно-воздушные силы спрогнозировали капитальные расходы в размере 10,38 млрд долларов на 2022-2023 финансовые годы и сократили их до 7,15 млрд долларов в национальном бюджете.

Россия, а до нее Советский Союз, в течение десятилетий была основным источником вооружений и оборонного оборудования для Индии.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходится 8,5 миллиарда долларов из 18,3 миллиарда долларов, которые Индия потратила на импорт вооружений с 2017 года.

Напомним: 

  • В Индии решили отменить планы по закупке 48 вертолетов Ми-17 V5 в России, чтобы поддержать инициативу правительства "сделай в Индии".

Темы: ИндияРосcияВооруженные силывойна
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