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Прем'єр Іспанії їде до Китаю, обіцяючи порушити тему України

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 16:36

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес наступного тижня здійснить офіційний візит до Китаю з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин, під час якого обіцяє також порушити питання війни в Україні.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Санчес сказав перед початком саміту ЄС у четвер.

Іспанський прем’єр наголосив, що його візит до Китаю і зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном важливі не лише для відзначення річниці встановлення дипвідносин, а й для пояснення цілей іспанського головування в ЄС у другій половині 2023 року.

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"Ми також поговоримо про Україну, де найголовніше – це гарантія стабільного й тривалого миру. Це означає повагу до Статуту Організації Об'єднаних Націй, повагу до територіальної цілісності, яка порушується Росією, в даному випадку в Україні, і, нарешті, логічно, що саме українці створять умови для початку цього мирного діалогу", – зазначив Санчес.

Пояснюючи своє рішення відвідати Китай, прем’єр Іспанії назвав країну "глобальним гравцем" і зазначив, що хотів подякувати Сі Цзіньпіну за запрошення.

"А, по-друге, очевидно, що в усьому цьому, чим є ця глобальна криза – вторгнення Росії в Україну, – гадаю, важливо знати з перших вуст його (Китаю. – Ред.) позицію щодо миру в Україні", – пояснив він.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію тривав протягом 20-22 березня. За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни вже після поїздки до Москви.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок розкритикував заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні.

Теми: ІспаніяКитай
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