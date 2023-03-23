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Премьер Испании едет в Китай, обещая поднять тему Украины

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 17:36

Премьер-министр Испании Педро Санчес на следующей неделе совершит официальный визит в Китай по случаю 50-летия установления дипломатических отношений, во время которого обещает также поднять вопрос войны в Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Санчес сказал перед началом саммита ЕС в четверг.

Испанский премьер подчеркнул, что его визит в Китай и встреча с китайским лидером Си Цзиньпином важны не только для празднования годовщины установления дипотношений, но и для объяснения целей испанского председательства в ЕС во второй половине 2023 года.

"Мы также поговорим об Украине, где самое главное - это гарантия стабильного и длительного мира. Это означает уважение к Уставу Организации Объединенных Наций, уважение к территориальной целостности, которая нарушается Россией, в данном случае в Украине, и, наконец, логично, что именно украинцы создадут условия для начала этого мирного диалога", - отметил Санчес.

Объясняя свое решение посетить Китай, премьер Испании назвал страну "глобальным игроком" и отметил, что хотел поблагодарить Си Цзиньпина за приглашение.

"А, во-вторых, очевидно, что во всем этом, чем является этот глобальный кризис - вторжение России в Украину, - думаю, важно знать из первых уст его (Китая. - Ред.) позицию относительно мира в Украине", - пояснил он.

Как известно, официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию продолжался в течение 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны уже после поездки в Москву.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

Темы: ИспанияКитай
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