Окупанти і досі лишаються у Новій Каховці – Генштаб

Підрозділи росіян залишаються у місті Нова Каховка, що на Херсонщині.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Близько 18:00 у четвер Генштаб повідомив, що "станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто".

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Але півтори години потому штаб спростував цю заяву.

Пряма мова: "Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних".