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Оккупанты продолжают оставаться в Новой Каховке – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 18:58
Оккупанты продолжают оставаться в Новой Каховке – Генштаб

Подразделения россиян остаются в городе Новая Каховка, что на Херсонщине.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Около 18:00 в четверг Генштаб сообщил, что "по состоянию на 22 марта все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".

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Но полтора часа спустя штаб опроверг это заявление.

Прямая речь: "Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных".

Темы: деоккупацияХерсонская область
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