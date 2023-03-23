Медведєв "підбадьорив" голів оборонних заводів РФ листом Сталіна

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зачитав телеграму Йосипа Сталіна перед директорами оборонних заводів РФ, закликавши їх "виконувати обов'язок перед батьківщиною вчасно", бо інакше їх "громитимуть як злодіїв".

Джерело: російський РБК

Дослівно телеграма Сталіна: "Прошу вас чесно і в строк виконувати замовлення з постачання корпусів для танків на Челябінському тракторному заводі. Зараз я прошу і сподіваюся, що ви виконаєте обов'язок перед батьківщиною.

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За кілька днів, якщо ви виявитеся порушниками свого обов'язку перед батьківщиною, почну вас громити як злочинців, які нехтують честю та інтересами своєї батьківщини. Не можна терпіти, щоб наші війська страждали на фронті від недоліків танків, а ви в далекому тилу прохолоджувалися і байдикували".

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про телеграму Йосипа Сталіна від 17 вересня 1941 року.