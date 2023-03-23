Медведев "подбодрил" глав оборонных заводов РФ письмом Сталина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина перед директорами оборонных заводов РФ, призвав из "выполнять долг перед родиной в срок", в противном случае их будут громить как преступников.

Источник: российский РБК

Дословно телеграмма Сталина: "Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной.

Через несколько дней, если вы окажитесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатков танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали".

Детали: Российские СМИ сообщают, что речь идет о телеграмме Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года