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Медведев "подбодрил" глав оборонных заводов РФ письмом Сталина

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 марта 2023, 17:35
Медведев подбодрил глав оборонных заводов РФ письмом Сталина
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев зачитал телеграмму  Иосифа Сталина перед директорами оборонных заводов РФ, призвав из "выполнять долг перед родиной в срок", в противном случае их будут громить как преступников.

Источник: российский РБК 

Дословно телеграмма Сталина: "Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. 

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Через несколько дней, если вы окажитесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатков танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали".

Детали: Российские СМИ сообщают, что речь идет о телеграмме Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года

Темы: РосcияСталинМедведевпромышленность
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