Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі

Євген КізіловЧетвер, 23 березня 2023, 20:33
В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі
Сі Цзіньпін, Getty Images

Розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У планах (розмова - ред.) є. Організаційно займається і Офіс президента, і МЗС - і Єрмак, і Кулеба. Ініціативно ми пропонуємо, тому що окрім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти і серед наших партнерів, і в тому числі, серед нейтральних країн".

Деталі: Водночас, зазначає Подоляк, в організації переговорів двох лідерів присутні певні складнощі, пов'язані з відсутністю у Китаю чіткої позиції щодо ступеня своєї участі у врегулюванні воєнних питань між Україною та РФ.

Пряма мова: "Це досить складно. Є питання того, що Китай ще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи, все-таки, він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай ще для себе цього не з'ясував".

Більше деталей: Коментуючи переговори Сі та російського президента Володимира Путіна, що відбулися в Москві 21-22 березня, Подоляк наголосив, що розмови про Україну, про війну РФ в Україні та китайський "мирний план" по суті в них не було, всі переговори були присвячені економіці.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ дізналися з джерел, що планується телефонна розмова Зеленського і Сі.

ВІДЕО ДНЯ

Сам Зеленський заявив, що Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації української формули миру, а щодо можливості телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном поки що жодної конкретики немає.

Теми: ЗеленськийКитайОфіс президента
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пентагон: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю

Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя набрала 25 тис. голосів

У ніч на неділю Україна переходить на літній час

Зеленський: Цього тижня Україна стала міцнішою, а ворог ще більш безнадійним

Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

"Газпром" скоротив транзит газу через Україну на 15%

Усі новини...
Зеленський
В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським
Зеленський вручив нагороди бійцям СБУ та Нацгвардії
Зеленський про Херсонщину: Десятки селищ зруйновані, але люди повертаються
Останні новини
08:06
Сили оборони відбили понад 85 ворожих атак – зведення
07:41
Віцепрезидентка США відправилася у турне країнами Африки
06:45
Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю – ICAN
05:58
Пентагон: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю
05:20
Україна перейшла на літній час
02:57
Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя набрала 25 тис. голосів
02:10
На Херсонщині окупанти катують українців, які відмовляються від паспортів РФ – ЦНС
01:21
фото, відеоУ російському Омську загорівся склад з пластиком
00:50
Німеччина планує вислати понад 30 російських дипломатів – ЗМІ
00:17
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 6 громадах
Усі новини...