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В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі

Євген КізіловЧетвер, 23 березня 2023, 19:33
В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі
Сі Цзіньпін, Getty Images

Розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У планах (розмова - ред.) є. Організаційно займається і Офіс президента, і МЗС - і Єрмак, і Кулеба. Ініціативно ми пропонуємо, тому що окрім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти і серед наших партнерів, і в тому числі, серед нейтральних країн".

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Деталі: Водночас, зазначає Подоляк, в організації переговорів двох лідерів присутні певні складнощі, пов'язані з відсутністю у Китаю чіткої позиції щодо ступеня своєї участі у врегулюванні воєнних питань між Україною та РФ.

Пряма мова: "Це досить складно. Є питання того, що Китай ще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи, все-таки, він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай ще для себе цього не з'ясував".

Більше деталей: Коментуючи переговори Сі та російського президента Володимира Путіна, що відбулися в Москві 21-22 березня, Подоляк наголосив, що розмови про Україну, про війну РФ в Україні та китайський "мирний план" по суті в них не було, всі переговори були присвячені економіці.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше ЗМІ дізналися з джерел, що планується телефонна розмова Зеленського і Сі.

Сам Зеленський заявив, що Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації української формули миру, а щодо можливості телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном поки що жодної конкретики немає.

Теми: ЗеленськийКитайОфіс президента
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