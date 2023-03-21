Зеленський про можливу розмову з Сі: Підтвердження поки що немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації її формули миру, а щодо можливості телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном поки що жодної конкретики немає.

Джерело: Зеленський у вівторок на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Китаю ми, і публічно, і дипломатичними каналами, передали нашу формулу миру і запрошуємо взяти участь у цій формулі. Очікуємо відповіді".

Деталі: Відповідаючи на запитання про можливу телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Зеленський сказав: "Ніякої конкретики, підтвердження поки що немає".

Нагадаємо: У ці дні лідер Китаю Сі Цзіньпін перебуває з візитом у Росії. Президент країни-агресора Володимир Путін на спільній з ним пресконференції заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна.