В ОП объяснили, что мешает переговорам Зеленского и Си

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В планах (разговор – ред.) есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран".

Детали: В то же время, отмечает Подоляк, в организации переговоров двух лидеров присутствуют определенные сложности, связанные с отсутствием у Китая на данный момент четкой позиции по степени своего участия в урегулировании военных вопросов между Украиной и РФ.

Прямая речь: "Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или, все-таки, он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил".

Больше деталей: Комментируя переговоры Си и российского президента Владимира Путина, состоявшиеся в Москве 21-22 марта, Подоляк подчеркнул, что разговора об Украине, о войне РФ в Украине и китайском "мирном плане" по существу у них не было, все переговоры были посвящены экономике.

Напомним: Ранее СМИ узнали из источников, что планируется телефонный разговор Зеленского и Си.

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Сам Зеленский заявил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации украинской формулы мира, а касательно возможности телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином пока никакой конкретики нет.