Зеленський вказав Європі на п'ять причин затягування війни

Президент Володимир Зеленський прямо з поїзда звернувся до Європейської ради і перелічив п’ять ключових небезпек, які затягують війну в Україні.

Джерело: Зеленський у відеозверненні з потягу, яким подорожує регіонами України

Деталі: По-перше, зазначив глава держави, не можна затягувати передачу українським воїнам зброї, яка може захистити українців від терору. Передусім, далекобійної зброї.

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По-друге, Зеленський висловив вдячність за рішення щодо МіГів для України, адже це вагомо посилить захист українського неба, але підкреслив, що "ми потребуємо сучасніших літаків".

Третє: Не може бути жодного "навіть натяку" на затягування санкційних рішень. Тим більше, не може бути розмивання санкцій, і особливо під "маніпулятивним прикриттям" продовольчої безпеки. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз, наголошує президент.

Четвертий приклад: Україна давно говорить про організацію Саміту формули миру. Усі чудово розуміють, що в наявних умовах багато лідерів не зможуть приїхати в Україну, тому можна організувати саміт в одній зі світових чи європейських столиць. "Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", - зауважив Зеленський.

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П’яте: Критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в ЄС. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи.