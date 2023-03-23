Зеленский указал Европе на пять причин затягивания войны

Президент Владимир Зеленский прямо из поезда обратился к Европейскому совету и перечислил пять ключевых опасностей, которые затягивают войну в Украине.

Источник: Зеленский в видеообращении с поезда, которым путешествует по регионам Украины

Детали: Во-первых, отметил глава государства, нельзя затягивать передачу украинским воинам оружия, которое может защитить украинцев от террора. Прежде всего, дальнобойного оружия.

Во-вторых, Зеленский выразил благодарность за решение по МиГам для Украины, ведь это весомо усилит защиту украинского неба, однако подчеркнул, что "мы нуждаемся в более современных самолетах".

Третье: Не может быть никакого "даже намека" на затягивание санкционных решений. Тем более, не может быть размывания санкций, и особенно под "манипулятивным прикрытием" продовольственной безопасности. Сильные санкции - это безопасность, ослабление санкций - это приглашение к новым кризисам, подчеркивает президент.

Четвертый пример: Украина давно говорит об организации Саммита формулы мира. Все прекрасно понимают, что в существующих условиях многие лидеры не смогут приехать в Украину, поэтому можно организовать саммит в одной из мировых или европейских столиц. "Разве это не придаст глобальной силы Европе? Точно придаст", - отметил Зеленский.

Пятое: Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров о членстве в ЕС. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы.