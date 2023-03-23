Зеленський про Херсонщину: Десятки селищ зруйновані, але люди повертаються
Четвер, 23 березня 2023, 21:26
На деокупованій території Херсонщині майже повністю зруйновані десятки селищ, але жителі повертаються.
Джерело: Зеленский у відеозверненні
Пряма мова: "На вільній території Херсонщини майже 50 селищ майже повністю зруйновані оккупантами. Подекуди розбиті понад 90% будівель у селах. Але навіть у такі села люди повертаються. Це доказ того, що життя перемагає".
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Деталі: Зеленський повідомив, що ровів у Херсоні тривалу нараду з тими, хто відповідає за оборону та соціальну ситуацію в області, окремо розглянувши енергетичну ситуацію та питання відновлення.
Що цьому передувало:
- Президент Володимир Зеленський 23 березня відвідав Херсонську область, поспілкувався з мешканцями і пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти.
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