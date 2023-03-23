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Зеленський про Херсонщину: Десятки селищ зруйновані, але люди повертаються

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 22:26

На деокупованій території Херсонщині майже повністю зруйновані десятки селищ, але жителі повертаються.

Джерело: Зеленский у відеозверненні

Пряма мова: "На вільній території Херсонщини майже 50 селищ майже повністю зруйновані оккупантами. Подекуди розбиті понад 90% будівель у селах. Але навіть у такі села люди повертаються. Це доказ того, що життя перемагає". 

Деталі: Зеленський повідомив, що ровів у Херсоні тривалу нараду з тими, хто відповідає за оборону та соціальну ситуацію в області, окремо розглянувши енергетичну ситуацію та питання відновлення.

Що цьому передувало: 

  • Президент Володимир Зеленський 23 березня відвідав Херсонську область, поспілкувався з мешканцями і пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти.

Теми: ЗеленськийХерсонська областьпрезидент
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