Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о Херсонской области: Десятки сел разрушены, но люди возвращаются

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 21:26

На деоккупированной территории Херсонщины почти полностью разрушены десятки поселков, но жители возвращаются.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "На свободной территории Херсонщины почти 50 сел почти полностью разрушены оккупантами. Кое-где разбиты более 90% зданий в селах. Но даже в такие села люди возвращаются. Это доказательство того, что жизнь побеждает". 

Реклама:

Детали: Зеленский сообщил, что провел в Херсоне длительное совещание с теми, кто отвечает за оборону и социальную ситуацию в области, отдельно рассмотрев энергетическую ситуацию и вопросы восстановления.

Что этому предшествовало: 

Президент Владимир Зеленский 23 марта посетил Херсонскую область, пообщался с жителями и пообещал постепенно восстановить все, что уничтожили российские оккупанты.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийХерсонская областьпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: