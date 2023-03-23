Зеленский о Херсонской области: Десятки сел разрушены, но люди возвращаются

На деоккупированной территории Херсонщины почти полностью разрушены десятки поселков, но жители возвращаются.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "На свободной территории Херсонщины почти 50 сел почти полностью разрушены оккупантами. Кое-где разбиты более 90% зданий в селах. Но даже в такие села люди возвращаются. Это доказательство того, что жизнь побеждает".

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Детали: Зеленский сообщил, что провел в Херсоне длительное совещание с теми, кто отвечает за оборону и социальную ситуацию в области, отдельно рассмотрев энергетическую ситуацию и вопросы восстановления.

Что этому предшествовало:

Президент Владимир Зеленский 23 марта посетил Херсонскую область, пообщался с жителями и пообещал постепенно восстановить все, что уничтожили российские оккупанты.