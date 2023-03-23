Зеленський приїхав на Херсонщину і пообіцяв усе відбудувати

Президент Володимир Зеленський 23 березня відвідав Херсонську область, поспілкувався з мешканцями і пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти.

Джерело: Зеленський у Telegram, сайт Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів".

Деталі: Повідомляється, що зараз у Посад-Покровському відновлюють електро- та водопостачання, відбудовують медичну амбулаторію і що вже в село повертаються люди.

Зеленський заявив, що основні роботи намагатимуться виконати до зими. Пріоритетом визначили повернення мешканцям світла. А питну воду поки даватимуть за графіком.

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Також повідомляється, що Зеленський провів координаційну нараду з питань безпеки та ліквідації наслідків російських ударів і заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в області.

Президент також вручив державні нагороди українським військовим, які беруть участь в обороні Херсонської області.

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А захисники подарували Зеленському годинник із зображенням герба України та мапи Криму, який виготовлено з частини ствола підбитої ворожої гармати.

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