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Зеленський приїхав на Херсонщину і пообіцяв усе відбудувати

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 12:26
Зеленський приїхав на Херсонщину і пообіцяв усе відбудувати
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський 23 березня відвідав Херсонську область, поспілкувався з мешканцями і пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти.

Джерело: Зеленський у Telegram, сайт Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

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Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів".

Деталі: Повідомляється, що зараз у Посад-Покровському відновлюють електро- та водопостачання, відбудовують медичну амбулаторію і що вже в село повертаються люди. 

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Зеленський заявив, що основні роботи намагатимуться виконати до зими. Пріоритетом визначили повернення мешканцям світла. А питну воду поки даватимуть за графіком.   

Також повідомляється, що Зеленський провів координаційну нараду з питань безпеки та ліквідації наслідків російських ударів і заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в області.  

Президент також вручив державні нагороди українським військовим, які беруть участь в обороні Херсонської області.  

 
фото ОП

А захисники подарували Зеленському годинник із зображенням герба України та мапи Криму, який виготовлено з частини ствола підбитої ворожої гармати. 

 
фото оП

Передісторія:

  • 22 березня Володимир Зеленський відвідав на Донеччині передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, нагородив там героїв, які захищають Україну, а також навідав поранених бійців.
  • Під час робочої поїздки на Донеччину президент провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.
  • Також Зеленський 22 березня прибув у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

Теми: ЗеленськийХерсонська областьвійнаенергетика
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