Зеленський приїхав на Херсонщину і пообіцяв усе відбудувати
Президент Володимир Зеленський 23 березня відвідав Херсонську область, поспілкувався з мешканцями і пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти.
Джерело: Зеленський у Telegram, сайт Офісу президента
Пряма мова Зеленського: "Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.
Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів".
Деталі: Повідомляється, що зараз у Посад-Покровському відновлюють електро- та водопостачання, відбудовують медичну амбулаторію і що вже в село повертаються люди.
Зеленський заявив, що основні роботи намагатимуться виконати до зими. Пріоритетом визначили повернення мешканцям світла. А питну воду поки даватимуть за графіком.
Також повідомляється, що Зеленський провів координаційну нараду з питань безпеки та ліквідації наслідків російських ударів і заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в області.
Президент також вручив державні нагороди українським військовим, які беруть участь в обороні Херсонської області.
А захисники подарували Зеленському годинник із зображенням герба України та мапи Криму, який виготовлено з частини ствола підбитої ворожої гармати.
Передісторія:
- 22 березня Володимир Зеленський відвідав на Донеччині передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, нагородив там героїв, які захищають Україну, а також навідав поранених бійців.
- Під час робочої поїздки на Донеччину президент провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.
- Також Зеленський 22 березня прибув у Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".