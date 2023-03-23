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РФ атакувала винищувачами Одещину: ППО збила дві ракети Х-59

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 березня 2023, 21:33
РФ атакувала винищувачами Одещину: ППО збила дві ракети Х-59
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Росія ввечері завдала ракетного удару із винищувачів по Одеській області – ППО збила дві ракети Х-59.

Джерело: ПК "Південь"

Дослівно: "23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині".

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Що цьому передувало: 

  • Це другий удар по Одещині за останні два дні. 21 березня ворог також атакував область із винищувачів Су-35.

Теми: Одеська областьППОракетний ударвинищувачі
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