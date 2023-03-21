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По Одещині вдарили російські винищувачі: є поранені і руйнування

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 березня 2023, 18:50
По Одещині вдарили російські винищувачі: є поранені і руйнування
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Росія завдала удару з винищувачів Су-35 по Одещині – є поранені, частину ракет збила ППО.

Джерело: УП, ZN.ua, Одеська РВА, глава ОП Андрій Єрмак

Деталі: За попередньою інформацією, вибухи – результат роботи ППО. ЗМІ повідомляють, що фіксується активність тактичної авіації ворога над акваторією Чорного моря. 

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В Одеській області оголосили повітряну тривогу в 19:31. Відбій тривоги був о 20:15. За інформацією УП, жителі одного з житлових масивів чули сильний запах гару.

Оновлено: В Одеській РВА повідомили, що ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря. 

Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано.

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Глава ОП Андрій Єрмак стверджує, що РФ завдала удару по Одесі, а не області. За його словами, пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря. Постраждало троє людей. Також він оприлюднив наслідки удару по місту.

Що передувало: 21 березня росіяни вивели у Чорне море носії крилатих ракет "Калібр".

Теми: ОдесаОдеська областьвибухППО
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