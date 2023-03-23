РФ атаковала истребителями Одесскую область: ПВО сбила две ракеты Х-59

Россия вечером нанесла ракетный удар из истребителей по Одесской областной области – ПВО сбила две ракеты Х-59.

Источник: ПК "Юг"

Дословно: "23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области".

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