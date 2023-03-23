Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ атаковала истребителями Одесскую область: ПВО сбила две ракеты Х-59

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 марта 2023, 21:33
РФ атаковала истребителями Одесскую область: ПВО сбила две ракеты Х-59
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

Россия вечером нанесла ракетный удар из истребителей по Одесской областной области –  ПВО сбила две ракеты Х-59.

Источник: ПК "Юг"

Дословно: "23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области".

Реклама:

Что этому предшествовало:

  • Это второй удар по Одесской области за последние два дня. 21 марта враг также атаковал область с истребителей Су-35.

Темы: Одесская областьПВОракетный ударистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Испания отправит первые 6 танков Leopard до конца следующей недели
Оккупанты продолжают оставаться в Новой Каховке – Генштаб
Парламент Швеции одобрил отправку Украине САУ Archer и танков Leopard 2
Зеленский указал Европе на пять причин затягивания войны
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: