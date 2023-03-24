Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депортація дітей з України повністю виправдовує ордер МКС на арешт Путіна – фон дер Ляєн

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 02:35
Депортація дітей з України повністю виправдовує ордер МКС на арешт Путіна – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що депортація дітей з України є воєнним злочином, тому ордер на арешт МКС президента Росії Володимира Путіна повністю виправданий.

Джерело: фон дер Ляєн, цитує Радіо Свобода, Укрінформ

Пряма мова: "Є одна тема, яка є особливо важливою для мене - це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії.

Депортувати дітей – це воєнний злочин. Ми знаємо сьогодні, принаймні, про 16 200 дітей, які буди депортовані, і лише 300 наразі овернулися назад.

Ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт, що був виданий МКС".

"Для цього ми організували конференцію. Ми на самому початку дуже важкої роботи.

Ми хочемо докласти міжнародного впливу, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місця перебування цих дітей".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У своєму виступі фон дер Ляєн назвала тему викрадення дітей особливо важливою для себе.

За словами фон дер Ляєн, вона запускає відповідну ініціативу спільно з Україною та прем’єр-міністром Польщі Маріушем Моравецьким.

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква і міністр з питань ЄС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк обговорили розробку дієвих механізмів повернення викрадених росіянами українських дітей.

Теми: ЄСвійнаРосіядіти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Під час бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк

Нижня палата парламенту Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу

У ЗСУ прокоментували заяву про незначні успіхи РФ у Бахмуті: Ситуація динамічна

В українській армії з'явилися три роти ударних безпілотників

Найближчі 6 місяців електроенергії вистачатиме - Укренерго

відео, фотоВіряни УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм у Франківську

Усі новини...
ЄС
Зеленський вказав Європі на п'ять причин затягування війни
ЄС надасть Молдові додатковий пакет підтримки
Саміт ЄС підтримав надання 1 млн боєприпасів Україні
Останні новини
23:54
Кабмін призначив нового заступника міністра освіти і науки
23:54
Меркель отримає спеціальну нагороду ФРН, яку до цього вручали лиш двом людям
23:45
РФ гатила по Сумщині з гранатометів: за добу – сто влучань
23:30
Президент Чорногорії розкритикував ЄС, який проґавив російський вплив на Балканах
23:10
Нова посол України в Болгарії провела зустріч із заступником глави болгарського МЗС
22:57
Під час бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк
22:38
Зеленський на Сумщині провів нараду щодо посилення прикордонників
22:26
США зупинили передачу РФ даних щодо ядерних сил після призупинення ключового договору
22:20
Швеція не буде давати Угорщині ніяких "запевнень" в обмін на вступ до НАТО
22:16
фотоНауковці знайшли нові епізоди плагіату у дисертації глави МОН Лісового
Усі новини...