Депортація дітей з України повністю виправдовує ордер МКС на арешт Путіна – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що депортація дітей з України є воєнним злочином, тому ордер на арешт МКС президента Росії Володимира Путіна повністю виправданий.

Джерело: фон дер Ляєн, цитує Радіо Свобода, Укрінформ

Пряма мова: "Є одна тема, яка є особливо важливою для мене - це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії.

Депортувати дітей – це воєнний злочин. Ми знаємо сьогодні, принаймні, про 16 200 дітей, які буди депортовані, і лише 300 наразі овернулися назад.

Ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт, що був виданий МКС".

"Для цього ми організували конференцію. Ми на самому початку дуже важкої роботи.

Ми хочемо докласти міжнародного впливу, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місця перебування цих дітей".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У своєму виступі фон дер Ляєн назвала тему викрадення дітей особливо важливою для себе.

За словами фон дер Ляєн, вона запускає відповідну ініціативу спільно з Україною та прем’єр-міністром Польщі Маріушем Моравецьким.

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква і міністр з питань ЄС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк обговорили розробку дієвих механізмів повернення викрадених росіянами українських дітей.