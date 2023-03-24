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Депортація дітей з України повністю виправдовує ордер МКС на арешт Путіна – фон дер Ляєн

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 01:35
Депортація дітей з України повністю виправдовує ордер МКС на арешт Путіна – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що депортація дітей з України є воєнним злочином, тому ордер на арешт МКС президента Росії Володимира Путіна повністю виправданий.

Джерело: фон дер Ляєн, цитує Радіо Свобода, Укрінформ

Пряма мова: "Є одна тема, яка є особливо важливою для мене - це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії.

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Депортувати дітей – це воєнний злочин. Ми знаємо сьогодні, принаймні, про 16 200 дітей, які буди депортовані, і лише 300 наразі овернулися назад.

Ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт, що був виданий МКС".

"Для цього ми організували конференцію. Ми на самому початку дуже важкої роботи.

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Ми хочемо докласти міжнародного впливу, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місця перебування цих дітей".

Деталі: У своєму виступі фон дер Ляєн назвала тему викрадення дітей особливо важливою для себе.

За словами фон дер Ляєн, вона запускає відповідну ініціативу спільно з Україною та прем’єр-міністром Польщі Маріушем Моравецьким.

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква і міністр з питань ЄС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк обговорили розробку дієвих механізмів повернення викрадених росіянами українських дітей.

Теми: ЄСвійнаРосіядіти
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