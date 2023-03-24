Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депортация детей из Украины полностью оправдывает ордер МКС на арест Путина – фон дер Ляйен

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 01:35
Депортация детей из Украины полностью оправдывает ордер МКС на арест Путина – фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляен, фото Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что депортация детей из Украины является военным преступлением, поэтому ордер на арест МКС президента России Владимира Путина полностью оправдан.

Источник: фон дер Ляйен, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Есть одна тема, которая особенно важна для меня – это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории.

Реклама:

Депортировать детей – это военное преступление. Мы знаем сегодня, по крайней мере, о 16 200 детях, которые были депортированы, и только 300 пока вернулись обратно.

Эти преступные действия полностью оправдывают ордер на арест, выданный МКС".

"Для этого мы организовали конференцию. Мы в самом начале очень тяжелой работы.

ВИДЕО ДНЯ

Мы хотим приложить международное влияние, чтобы принять все возможные меры для установления места пребывания этих детей".

Детали: В своем выступлении фон дер Ляйен назвала тему похищения детей особенно важной для себя.

По словам фон дер Ляйен, она запускает соответствующую инициативу совместно с Украиной и премьер-министром Польши Мариушем Моравецким.

Что предшествовало: Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и министр по вопросам ЕС Польши Шимон Шинковский вель Сенк обсудили разработку действенных механизмов возвращения похищенных россиянами украинских детей.

Темы: ЕСвойнаРосcиядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: