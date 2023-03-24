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Депортация детей из Украины полностью оправдывает ордер МКС на арест Путина – фон дер Ляйен

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 02:35
Депортация детей из Украины полностью оправдывает ордер МКС на арест Путина – фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляен, фото Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что депортация детей из Украины является военным преступлением, поэтому ордер на арест МКС президента России Владимира Путина полностью оправдан.

Источник: фон дер Ляйен, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Есть одна тема, которая особенно важна для меня – это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории.

Депортировать детей – это военное преступление. Мы знаем сегодня, по крайней мере, о 16 200 детях, которые были депортированы, и только 300 пока вернулись обратно.

Эти преступные действия полностью оправдывают ордер на арест, выданный МКС".

"Для этого мы организовали конференцию. Мы в самом начале очень тяжелой работы.

Мы хотим приложить международное влияние, чтобы принять все возможные меры для установления места пребывания этих детей".

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Детали: В своем выступлении фон дер Ляйен назвала тему похищения детей особенно важной для себя.

По словам фон дер Ляйен, она запускает соответствующую инициативу совместно с Украиной и премьер-министром Польши Мариушем Моравецким.

Что предшествовало: Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и министр по вопросам ЕС Польши Шимон Шинковский вель Сенк обсудили разработку действенных механизмов возвращения похищенных россиянами украинских детей.

Темы: ЕСвойнаРосcиядети
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