Росія і Білорусь знову продовжили спільні військові навчання – ЗМІ

Спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжено щонайменше до 3 квітня.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Моніторингова група зазначає, що про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський" і "Обуз-Лесновський".

Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 48 тижнів.