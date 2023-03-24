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Росія і Білорусь знову продовжили спільні військові навчання – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 03:32
Росія і Білорусь знову продовжили спільні військові навчання – ЗМІ
білоруські військові, фото Getty Images

Спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжено щонайменше до 3 квітня.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Моніторингова група зазначає, що про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

 

25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський" і "Обуз-Лесновський".

Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 48 тижнів.

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Теми: РосіяБілорусьвійна
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