Россия и Беларусь снова продлили совместные военные учения – СМИ
Пятница, 24 марта 2023, 03:32
Совместные учения вооруженных сил России и Беларуси продлены как минимум до 3 апреля.
Источник: Беларускі Гаюн
Детали: Мониторинговая группа отмечает, что об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.
25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".
Это очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 48 недель.
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