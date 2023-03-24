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Россия и Беларусь снова продлили совместные военные учения – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 03:32
Россия и Беларусь снова продлили совместные военные учения – СМИ
белорусские военные, фото Getty Images

Совместные учения вооруженных сил России и Беларуси продлены как минимум до 3 апреля.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Мониторинговая группа отмечает, что об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

 

25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

Это очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 48 недель.

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Темы: РосcияБеларусьвойна
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