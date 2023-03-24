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Серед поранених окупантів зростає смертність, офіцерів евакуюють у РФ – штаб

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 06:10
Серед поранених окупантів зростає смертність, офіцерів евакуюють у РФ – штаб
Окупанти несуть пораненого. Скрін з відео

Серед поранених окупантів зросла смертність, через це поранених офіцерів евакуюють гелікоптерами в Росію.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "…всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

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Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників у період з 17 по 21 березня у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал".

Деталі: У штабі також повідомляють, що через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, росіяни збільшують кількість ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області.

За даними Генштабу, в населеному пункті Троїцьке кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшено удвічі – з 200 до 400.

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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