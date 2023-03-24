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Среди раненых оккупантов растет смертность, офицеров эвакуируют в РФ – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 07:10
Среди раненых оккупантов растет смертность, офицеров эвакуируют в РФ – штаб
Оккупанты несут раненого. Скрин с видео

Среди раненых оккупантов выросла смертность, поэтому раненых офицеров эвакуируют вертолетами в Россию.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "...все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала".

Детали: В штабе также сообщают, что из-за значительных потерь, которые оккупанты несут ежедневно, россияне увеличивают количество койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области.

По данным Генштаба, в населенном пункте Троицкое количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое - с 200 до 400.

Темы: войнаРосcияГенштаб
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