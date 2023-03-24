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У Кривому Розі є влучання 5 ворожих БпЛА – ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 06:34
У Кривому Розі є влучання 5 ворожих БпЛА – ОВА
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками, є влучання 5 БпЛА.

Джерело: Лисак у Телеграм

Пряма мова: "Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили.

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Є і влучання 5 БпЛА".

Деталі: Лисак зазначив, що вночі 24 березня російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.

Внаслідок атаки і влучань, за словами голови ОВА, загиблих та постраждалих немає.

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Лисак додав, що наслідки атаки з'ясовуються.

Теми: Кривий Рігбезпілотникивійна
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