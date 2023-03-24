У Кривому Розі є влучання 5 ворожих БпЛА – ОВА
П'ятниця, 24 березня 2023, 06:34
Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками, є влучання 5 БпЛА.
Джерело: Лисак у Телеграм
Пряма мова: "Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили.
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Є і влучання 5 БпЛА".
Деталі: Лисак зазначив, що вночі 24 березня російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.
Внаслідок атаки і влучань, за словами голови ОВА, загиблих та постраждалих немає.
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Лисак додав, що наслідки атаки з'ясовуються.