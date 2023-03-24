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В Кривом Роге есть попадание 5 вражеских БпЛА – ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 07:34
В Кривом Роге есть попадание 5 вражеских БпЛА – ОВА
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали Кривой Рог беспилотниками, есть попадания 5 БпЛА.

Источник: Лысак в Телеграмм

Прямая речь: "Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили.

Есть и попадание 5 БпЛА".

Детали: Лысак отметил, что ночью 24 марта российская армия атаковала Кривой Рог беспилотниками.

В результате атаки и попаданий, по словам председателя ОВА, погибших и пострадавших нет.

Лысак добавил, что последствия атаки выясняются.

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Темы: Кривой Рогбеспилотникивойна
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