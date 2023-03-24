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Росіяни на Донеччині убили 3 цивільних за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 24 березня 2023, 08:09
Росіяни на Донеччині убили 3 цивільних за добу
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Щонайменше 3 людини загинули та 5 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 23 березня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram 

Пряма мова Кириленка: "За 23 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 у місті Часів Яр".

Деталі: Ще 5 людей в області дістали поранення – 2 у Костянтинівці та по одному у Часовому Яру, Авдіївці і Торецьку.

Станом на ранок 24 березня росіяни убили щонайменше 1 429 та поранили щонайменше 3 258 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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