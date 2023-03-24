Росіяни на Донеччині убили 3 цивільних за добу
П'ятниця, 24 березня 2023, 08:09
Щонайменше 3 людини загинули та 5 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 23 березня.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 23 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 у місті Часів Яр".
Деталі: Ще 5 людей в області дістали поранення – 2 у Костянтинівці та по одному у Часовому Яру, Авдіївці і Торецьку.
Станом на ранок 24 березня росіяни убили щонайменше 1 429 та поранили щонайменше 3 258 мирних мешканців Донеччини.
Кириленко наголошує, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.