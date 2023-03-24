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Россияне в Донецкой области убили 3 гражданских за сутки

Ирина БалачукПятница, 24 марта 2023, 08:09
Россияне в Донецкой области убили 3 гражданских за сутки
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

По меньшей мере 3 человека погибли и 5 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 23 марта.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 23 марта россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Константиновке и 1 в городе Часов Яр".

Детали: Еще 5 человек в области получили ранения – 2 в Константиновке и по одному в Часовом Яру, Авдеевке и Торецке.

По состоянию на утро 24 марта россияне убили по меньшей мере 1 429 и ранили по меньшей мере 3 258 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко отмечает, что эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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