Захисники знищили понад тисячу окупантів за добу
П'ятниця, 24 березня 2023, 07:27
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів, 3 574 танки, 6 921 ББМ та 2 616 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,
- танків – 3 574 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,
- артилерійських систем – 2 616 (+8) од,
- РСЗВ – 511 (+0) од,
- засобів ППО – 276 (+3) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,
- крилатих ракет – 911 (+2) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,
- спеціальної техніки – 277 (+4) од.
Дані уточнюються.