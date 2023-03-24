Захисники знищили понад тисячу окупантів за добу

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів, 3 574 танки, 6 921 ББМ та 2 616 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,

танків – 3 574 (+4) од,

бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од,

артилерійських систем – 2 616 (+8) од,

РСЗВ – 511 (+0) од,

засобів ППО – 276 (+3) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5) од,

крилатих ракет – 911 (+2) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од,

спеціальної техніки – 277 (+4) од.

Дані уточнюються.