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Защитники уничтожили более тысячи оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 24 марта 2023, 08:27
Защитники уничтожили более тысячи оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 169 тысяч солдат, 3 574 танка, 6 921 ББМ и 2 616 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 169 170 (+1 020) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 574 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 921 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 2 616 (+8) ед,
  • РСЗО – 511 (+0) ед,
  • средств ПВО – 276 (+3) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 208 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 464 (+12) ед,
  • специальной техники – 277 (+4) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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