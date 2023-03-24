Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих

Ірина БалачукП'ятниця, 24 березня 2023, 09:55
Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих
Тут і далі фото прокуратури

П'ятеро людей загинули у результаті російських ударів по місту Костянтинівка Донецької області вночі 24 березня – одна з ракет влучила у пункт незламності.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, ДСНС у Telegram 

Дослівно прокуратура: "24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього". 

Реклама:

Деталі: Спершу прокуратура повідомила про 3 загиблих жінок. Але пізніше ДСНС уточнила, що в результаті удару росіян по Костянтинівці загинули 5 людей – 3 жінки та 2 чоловіки.

Ще одну людину рятувальники врятували з-під завалів.

 

За даними прокуратури, три жінки загинули під завалами. Вони були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Також повідомляється, що ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
 

Теми: Донецька областьКостянтинівкажертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні – ISW
Британська розвідка: Війна серйозно порушила систему підготовки військових РФ
Медведєв почав лякати, що російська армія може піти на Львів
Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: