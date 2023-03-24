Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих

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П'ятеро людей загинули у результаті російських ударів по місту Костянтинівка Донецької області вночі 24 березня – одна з ракет влучила у пункт незламності.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, ДСНС у Telegram

Дослівно прокуратура: "24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього".

Деталі: Спершу прокуратура повідомила про 3 загиблих жінок. Але пізніше ДСНС уточнила, що в результаті удару росіян по Костянтинівці загинули 5 людей – 3 жінки та 2 чоловіки.

Ще одну людину рятувальники врятували з-під завалів.

За даними прокуратури, три жінки загинули під завалами. Вони були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району.

Також повідомляється, що ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

