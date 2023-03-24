Россияне ударили ракетой по пункту несокрушимости в Константиновке: 5 погибших

Пять человек погибли в результате российских ударов по городу Константиновка Донецкой области ночью 24 марта – одна из ракет попала в пункт несокрушимости.

Источник: Донецкая областная прокуратура, ГСЧС в Telegram

Дословно прокуратура: "24 марта в 01:00 армия РФ обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 г. Константиновку. Одна из ракет попала в здание пункта несокрушимости, а другая – вблизи него".

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Детали: Сначала прокуратура сообщила о 3 погибших женщинах. Но позже ГСЧС уточнила, что в результате удара россиян по Константиновке погибли 5 человек – 3 женщины и 2 мужчины.

Еще одного человека спасатели спасли из-под завалов.

По информации прокуратуры, три женщины погибли под завалами. Они были внутренне перемещенными лицами из г. Бахмут, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района.

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Также сообщается, что еще двое граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.