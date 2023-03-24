Саміт ЄС підтримав створення міжнародного механізму реєстрації збитків України, завданих РФ

Наслідки російських ударів по Україні. Фото з Telegram президента

Європейська рада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією під час військового вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС.

У документі вказується, що Європейський Союз залишається відданим підтримці відновлення та реконструкції України у координації з міжнародними партнерами.

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"У цьому контексті Європейська рада підтверджує повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією", – йдеться у висновках.

В ЄС також заявили, що разом з партнерами активізують роботу з використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Нагадаємо, лідери ЄС також погодились продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, аби покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну.

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Крім того, вони привітали план надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців, щоб допомогти протистояти російському вторгненню.