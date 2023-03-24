Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Саммит ЕС поддержал создание международного механизма регистрации ущерба Украины, нанесенного РФ

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 08:05
Саммит ЕС поддержал создание международного механизма регистрации ущерба Украины, нанесенного РФ
Последствия российских ударов по Украине. Фото из Telegram президента

Европейский совет поддержал создание международного механизма для регистрации убытков, причиненных Россией во время военного вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах саммита лидеров ЕС.

В документе указывается, что Европейский Союз остается преданным поддержке восстановления и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.

Реклама:

"В этом контексте Европейский совет подтверждает полную поддержку ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией", – говорится в выводах.

В ЕС также заявили, что вместе с партнерами активизируют работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины и с целью возмещения убытков, в соответствии с законодательством ЕС и международного права.

Напомним, лидеры ЕС также согласились продолжать санкционное давление на Россию, в частности путем ограничения цен на нефть, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, они приветствовали план предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, чтобы помочь противостоять российскому вторжению.

Темы: ЕСРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: