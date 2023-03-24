Саммит ЕС поддержал создание международного механизма регистрации ущерба Украины, нанесенного РФ

Последствия российских ударов по Украине. Фото из Telegram президента

Европейский совет поддержал создание международного механизма для регистрации убытков, причиненных Россией во время военного вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах саммита лидеров ЕС.

В документе указывается, что Европейский Союз остается преданным поддержке восстановления и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.

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"В этом контексте Европейский совет подтверждает полную поддержку ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией", – говорится в выводах.

В ЕС также заявили, что вместе с партнерами активизируют работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины и с целью возмещения убытков, в соответствии с законодательством ЕС и международного права.

Напомним, лидеры ЕС также согласились продолжать санкционное давление на Россию, в частности путем ограничения цен на нефть, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в Украину.

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Кроме того, они приветствовали план предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, чтобы помочь противостоять российскому вторжению.