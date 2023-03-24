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Блінкен припустив, що не всі території Україна повертатиме військовим шляхом

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 10:55
Блінкен припустив, що не всі території Україна повертатиме військовим шляхом
GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що в майбутньому дипломатія ще відіграє свою роль, оскільки Київ може вирішити не повертати всі території військовим шляхом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AFP.

"Я думаю, що в Україні буде територія, за яку українці будуть боротися на землі; можливо, буде територія, яку вони вирішать повернути іншими способами", - сказав Блінкен, відповідаючи на запитання Конгресу.

Він відповідав на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта, який запитав, чи підтримують Сполучені Штати Президента Володимира Зеленського в його прагненні повернути Крим, який був захоплений і анексований Москвою в 2014 році.

"Якщо наше зобов'язання і наша домовленість з Зеленським полягає в тому, що ми підтримаємо їх у всьому, чого вони хочуть досягти, включаючи повну відсутність російської присутності в Криму, тоді ми просимо про світ, в якому буде багато болю", - сказав Стюарт.

Блінкен підкреслив, що "це мають бути рішення українців про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє, і що це стосується суверенітету, територіальної цілісності та незалежності країни".

"Чого ми не хочемо, в інтересах усіх, так це щоб врегулювання сталося в такій точці і в такий спосіб, який просто запросить росіян перезавантажитися, переозброїтися і потім знову напасти", - сказав він.

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Блінкен неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкидав найближчі перспективи переговорів, вважаючи, що Росія не налаштована серйозно, і зосереджуючись на допомозі українській армії.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму, відзначивши, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови.

Теми: СШАБлінкендеокупаціяУкраїна
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