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Блинкен предположил, что не все территории Украина будет возвращать военным путем

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 09:55
Блинкен предположил, что не все территории Украина будет возвращать военным путем
GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что в будущем дипломатия еще сыграет свою роль, поскольку Киев может решить не возвращать все территории военным путем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AFP.

"Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут бороться на земле; возможно, будет территория, которую они решат вернуть другими способами", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос Конгресса.

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Он отвечал на вопрос представителя Республиканской партии Криса Стюарта, который спросил, поддерживают ли Соединенные Штаты президента Владимира Зеленского в его стремлении вернуть Крым, который был захвачен и аннексирован Москвой в 2014 году.

"Если наше обязательство и наша договоренность с Зеленским заключается в том, что мы поддержим их во всем, чего они хотят достичь, включая полное отсутствие российского присутствия в Крыму, тогда мы просим о мире, в котором будет много боли", - сказал Стюарт.

Блинкен подчеркнул, что "это должны быть решения украинцев о том, каким они хотят видеть свое будущее, и что это касается суверенитета, территориальной целостности и независимости страны".

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"Чего мы не хотим, в интересах всех, так это чтобы урегулирование произошло в такой точке и таким образом, который просто пригласит россиян перезагрузиться, перевооружиться и потом снова напасть", - сказал он.

Блинкен неоднократно заявлял, что войну нужно закончить дипломатическим путем, но отвергал ближайшие перспективы переговоров, считая, что Россия не настроена серьезно, и сосредотачиваясь на помощи украинской армии.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность силового возвращения Украиной Крыма, отметив, что война должна закончиться за столом переговоров, за которым Украина сама примет решение о приемлемых для нее условиях.

Темы: СШАБлинкендеоккупацияУкраина
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