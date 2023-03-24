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СБУ затримала двох агентів РФ, серед яких – інженер-конструктор заводу "Мотор Січ"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 11:24
СБУ затримала двох агентів РФ, серед яких – інженер-конструктор заводу Мотор Січ
фото прокуратури

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці викрили двох агентів ФСБ РФ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.

Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура

Деталі: За даними спецслужби, на початку лютого 2023 року українців завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

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За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів.

У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

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Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

 

Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів, зазначають в СБУ.

Повідомляється, що в ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру в державній зраді.

За клопотанням прокурорів 17-річному мешканцю Київщини та мешканцю Запоріжжя обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУ
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