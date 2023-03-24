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СБУ задержала двух агентов РФ, среди которых – инженер-конструктор завода "Мотор Сич"

Валентина РоманенкоПятница, 24 марта 2023, 12:24
СБУ задержала двух агентов РФ, среди которых – инженер-конструктор завода Мотор Сич
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты разоблачили двух агентов ФСБ РФ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность на Киевщине и Запорожье.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура

Детали: По данным спецслужбы, в начале февраля 2023 года украинцев завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка происходила через Телеграмм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

По указаниям врага агенты разведывали места расположения украинских военных объектов и правоохранительных органов.

В Запорожье пособником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра.

Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательного задания - фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

 

Еще одного российского агента задержали в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Развединформация нужна была оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов, отмечают в СБУ.

Сообщается, что в ходе обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписки с агрессором.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене.

По ходатайству прокуроров 17-летнему жителю Киевщины и жителю Запорожья избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУ
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