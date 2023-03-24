Росіяни знову обстріляли Херсон: поранений у плавнях чоловік помер

У п'ятницю 24 березня російські окупанти вчергове обстріляли Херсон: зазнали поранень двоє чоловіків, які перетинали Дніпровські плавні, один із них помер.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "У Херсоні – черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі.

Російські окупанти вдарили по плавнях. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди.

Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада "швидкої" шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу".

Деталі: Прокудін також повідомляє, що російська армія обстріляла складське приміщення.

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Загорання ліквідували рятувальники, які прибули на виклик.