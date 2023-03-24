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Россияне снова обстреляли Херсон: раненый в плавнях мужчина умер

Валентина РоманенкоПятница, 24 марта 2023, 13:41
Россияне снова обстреляли Херсон: раненый в плавнях мужчина умер
скриншот

В пятницу 24 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: получили ранения двое мужчин, которые пересекали Днепровские плавни, один из них умер.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "В Херсоне - очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители.

Российские оккупанты ударили по плавням.Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь.

Еще один пострадавший - 77-летний херсонец, который получил ранения конечностей и грудной клетки. Бригада "скорой" госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь".

Детали: Прокудин также сообщает, что российская армия обстреляла складское помещение.

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Темы: Херсонвойна
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