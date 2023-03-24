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Окупанти створюють підліткове мілітарне угруповання у Запорізькій області – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 13:52
Окупанти створюють підліткове мілітарне угруповання у Запорізькій області – ЦНС
Ілюстративне фото з depositphotos

Ворог анонсував формування підліткового мілітарного угруповання, яке допомагатиме з "охороною правопорядку" на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: ЦНС повідомляє, що ворог анонсував створення "Добровольчої молодіжної дружини" в межах псевдогромадського руху "ПівденьМолодий". Окупанти стверджують, що "юні дружинники" мають надавати допомогу з охорони громадського порядку, взаємодіяти з "поліцейськими". 

Дослівно ЦНС: "Це фактично мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізки дітям.

Зауважимо, що на ТОТ, як і в Радянському Союзі, створюють такі умови, що вступ до таких організацій є добровільно-примусовим й покликаний не лише залучити дітей до пропагандистських осередків, але й поділити між ними відповідальність за службу".

Що цьому передувало: 

  • Раніше окупанти анонсували формування "Народного ополчення Запорізької області", яке нібито складатиметься з добровольців, що "охоронятимуть порядок".

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Теми: Запорізька областьдітиокупаціяпропаганда
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