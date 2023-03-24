Окупанти створюють підліткове мілітарне угруповання у Запорізькій області – ЦНС

Ворог анонсував формування підліткового мілітарного угруповання, яке допомагатиме з "охороною правопорядку" на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: ЦНС повідомляє, що ворог анонсував створення "Добровольчої молодіжної дружини" в межах псевдогромадського руху "ПівденьМолодий". Окупанти стверджують, що "юні дружинники" мають надавати допомогу з охорони громадського порядку, взаємодіяти з "поліцейськими".

Дослівно ЦНС: "Це фактично мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізки дітям.

Зауважимо, що на ТОТ, як і в Радянському Союзі, створюють такі умови, що вступ до таких організацій є добровільно-примусовим й покликаний не лише залучити дітей до пропагандистських осередків, але й поділити між ними відповідальність за службу".

Що цьому передувало:

Раніше окупанти анонсували формування "Народного ополчення Запорізької області", яке нібито складатиметься з добровольців, що "охоронятимуть порядок".