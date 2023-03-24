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Оккупанты создают подростковую милитарную группировку в Запорожской области – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 марта 2023, 12:52
Оккупанты создают подростковую милитарную группировку в Запорожской области – ЦНС
Иллюстративное фото с depositphotos

Враг анонсировал формирование подростковой милитарной группировки, которая будет помогать с "охраной правопорядка" на временно оккупированной части Запорожской области.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: ЦНС сообщает, что враг анонсировал создание "Добровольческой молодежной дружины" в рамках псевдообщественного движения "ЮгМолодой". Оккупанты утверждают, что "юные дружинники" должны оказывать помощь по охране общественного порядка, взаимодействовать с "полицейскими". 

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Дословно ЦНС: "Это фактически милитаристская юношеская группировка в рамках политики промывания мозгов детям.

Заметим, что на ВОТ, как и в Советском Союзе, создают такие условия, что вступление в такие организации является добровольно-принудительным и призвано не только привлечь детей к пропагандистским ячейкам, но и разделить между ними ответственность за службу".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее оккупанты анонсировали формирование "Народного ополчения Запорожской области", которое якобы будет состоять из добровольцев, которые будут "охранять порядок".

Темы: Запорожская областьдетиоккупацияпропаганда
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