Оккупанты создают подростковую милитарную группировку в Запорожской области – ЦНС

Враг анонсировал формирование подростковой милитарной группировки, которая будет помогать с "охраной правопорядка" на временно оккупированной части Запорожской области.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: ЦНС сообщает, что враг анонсировал создание "Добровольческой молодежной дружины" в рамках псевдообщественного движения "ЮгМолодой". Оккупанты утверждают, что "юные дружинники" должны оказывать помощь по охране общественного порядка, взаимодействовать с "полицейскими".

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Дословно ЦНС: "Это фактически милитаристская юношеская группировка в рамках политики промывания мозгов детям.

Заметим, что на ВОТ, как и в Советском Союзе, создают такие условия, что вступление в такие организации является добровольно-принудительным и призвано не только привлечь детей к пропагандистским ячейкам, но и разделить между ними ответственность за службу".

Что этому предшествовало:

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