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За ґрати відправили працівницю оборонної компанії, яка навела удари РФ на лікарні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 14:43
За ґрати відправили працівницю оборонної компанії, яка навела удари РФ на лікарні
Ілюстартивне фото з відкритих джерел

До 11 років за ґратами засуджена колишня працівниця оборонного підприємства, яка навела удари російських військових на лікарні у Миколаєві.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

Деталі: СБУ повідомляє, що 54-річна жителька Миколаєва підтримала повномасштабне вторгнення. Російські спецслужби залучили її до співпраці через прокремлівські Telegram-канали.

Жінка збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону. Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Зокрема, СБУ повідомляє, що саме за її наводкою окупанти завдали ракетних ударів по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві, серед них – місцеві лікарні.

Прокуратура повідомляє, що упродовж травня-червня минулого року поширила у проросійському Telegram-каналі інформацію про розташування на території міста бойових позицій, бронетехніки та артилерії ЗСУ  із зазначенням конкретних координат. 

Дослівно прокуратура: "Ще більш цинічно це виглядало у зв’язку з тим, що прихильниця "руського миру" працює на одному із підприємств оборонної сфери, та мешкає неподалік від багатоквартирного будинку, де наприкінці червня минулого року від ракетного обстрілу повністю зруйновано 2 поверхи, внаслідок чого загинуло 8 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості".

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Більше деталей: СБУ повідомляє, що коригувальницю затримали у ході контрдиверсійних заходів в липні минулого року. Під час обшуків в неї виявлено мобільний телефон з доказами. Запобіжний захід – тримання під вартою.

Суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ) та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування агресії РФ).

Жінка проведе 11 років у в'язниці.

Теми: МиколаївпрокуратураСБУ
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