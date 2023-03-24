За решетку отправили работницу оборонной компании, которая навела удары РФ на больницы

До 11 лет за решеткой осуждена бывшая работница оборонного предприятия, которая навела удары российских военных на больницы в Николаеве.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Николаевской областной прокуратуры

Детали: СБУ сообщает, что 54-летняя жительница Николаева поддержала полномасштабное вторжение. Российские спецслужбы привлекли ее к сотрудничеству через прокремлевский Telegram-каналы.

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Женщина собирала информацию о местах расположения объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографий с привязкой к местности.

В частности, СБУ сообщает, что именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве, среди них - местные больницы.

Прокуратура сообщает, что в течение мая-июня прошлого года распространила в пророссийском Telegram-канале информацию о расположении на территории города боевых позиций, бронетехники и артиллерии ВСУ с указанием конкретных координат.

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Дословно прокуратура: "Еще более цинично это выглядело в связи с тем, что сторонница "русского мира" работает на одном из предприятий оборонной сферы, и живет неподалеку от многоквартирного дома, где в конце июня прошлого года от ракетного обстрела полностью разрушены 2 этажа, в результате чего погибли 8 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести".

Больше деталей: СБУ сообщает, что корректировщицу задержали в ходе контрдиверсионных мероприятий в июле прошлого года. Во время обысков у нее обнаружен мобильный телефон с доказательствами. Мера пресечения - содержание под стражей.

Суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание агрессии РФ).

Женщина проведет 11 лет в тюрьме.