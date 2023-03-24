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За решетку отправили работницу оборонной компании, которая навела удары РФ на больницы

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 марта 2023, 13:43
За решетку отправили работницу оборонной компании, которая навела удары РФ на больницы
Иллюстративное фото из открытых источников

До 11 лет за решеткой осуждена бывшая работница оборонного предприятия, которая навела удары российских военных на больницы в Николаеве.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Николаевской областной прокуратуры

Детали: СБУ сообщает, что 54-летняя жительница Николаева поддержала полномасштабное вторжение. Российские спецслужбы привлекли ее к сотрудничеству через прокремлевский Telegram-каналы.

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Женщина собирала информацию о местах расположения объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографий с привязкой к местности.

В частности, СБУ сообщает, что именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве, среди них - местные больницы.

Прокуратура сообщает, что в течение мая-июня прошлого года распространила в пророссийском Telegram-канале информацию о расположении на территории города боевых позиций, бронетехники и артиллерии ВСУ с указанием конкретных координат. 

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Дословно прокуратура: "Еще более цинично это выглядело в связи с тем, что сторонница "русского мира" работает на одном из предприятий оборонной сферы, и живет неподалеку от многоквартирного дома, где в конце июня прошлого года от ракетного обстрела полностью разрушены 2 этажа, в результате чего погибли 8 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести".

Больше деталей: СБУ сообщает, что корректировщицу задержали в ходе контрдиверсионных мероприятий в июле прошлого года. Во время обысков у нее обнаружен мобильный телефон с доказательствами. Мера пресечения - содержание под стражей.

Суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание агрессии РФ).

Женщина проведет 11 лет в тюрьме.

Темы: НиколаевпрокуратураСБУ
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