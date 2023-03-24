Гауляйтер Криму Аксьонов створив ПВК, куратором якої є поплічник Пригожина - ЗМІ

Гауляйтер окупованого українського Криму Сергій Аксьонов створив на півострові приватну військову компанію під назвою "Конвой", найманців якої курирує "права рука" Євгена Пригожина з позивним "Мазай".

Джерело: видання "Важные истории"

Деталі: Видання з посилання на неназваного співрозмовника повідомляє, що на момент формування в ПВК налічувалось близько 300 чоловік.

На сьогодні позиції "Конвою" розташовані в сусідній із окупованим Кримом Херсонській області.

Російські пропагандисти, які побували у розташуванні ПВК, повідомляли, що найманці озброєні "до зубів", забезпечені всім необхідним, укріплення - цілий багатоквартирний будинок під землею.

Крім того, ПВК має важку техніку - танки Т-80 і Т-90, а також свою радіоелектронну розвідку.

У репортажі пропагандистів засвітився також командир "Конвою" з позивним "Мазай".

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Фото - Bellingcat

Видання ідентифікувало, що це права рука засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і куратор ПВК в Африці Костянтин Пікалов.

Уперше про "Мазая" стало відомо після спільного розслідування видань Bellingcat і Insider. Згідно з матеріалом, той курирував пригожинських політтехнологів на Мадагаскарі та в Центральноафриканській республіці. У листуванні між співробітниками "Мазай" описується як єдина людина в ЦАР, яка без страху і на рівних розмовляє з Пригожиним.

На свої фото і відео в телеграм-каналі "Конвой" ставить зображення шеврона імператорського конвою.

"Це ПВК Аксьонова, але все командування - колишні співробітники ПВК "Вагнер". Усі - давно знайомі один одному люди", - заявив виданню колишній найманець "Конвою".