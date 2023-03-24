Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гауляйтер Крыма Аксенов создал ЧВК, куратором которой является соратник Пригожина - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 24 марта 2023, 15:38
Гауляйтер Крыма Аксенов создал ЧВК, куратором которой является соратник Пригожина - СМИ
Фото: Telegram Аксенова

Гауляйтер оккупированного украинского Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове частную военную компанию под названием "Конвой", наемников которой курирует "правая рука" Евгения Пригожина с позывным "Мазай".

Источник: издание "Важные истории"

Детали: Издание со ссылкой на неназванного собеседника сообщает, что на момент формирования в ЧВК насчитывалось около 300 человек.

На сегодня позиции "Конвоя" расположены в соседней с оккупированным Крымом Херсонской области.

Российские пропагандисты, которые побывали в расположении ЧВК, сообщали, что наемники вооружены "до зубов", обеспечены всем необходимым, укрепление - целый многоквартирный дом под землей.

Кроме того, ЧВК имеет тяжелую технику - танки Т-80 и Т-90, а также свою радиоэлектронную разведку.

В репортаже пропагандистов засветился также командир "Конвоя" с позывным "Мазай".

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото - Bellingcat

Издание идентифицировало, что это правая рука основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и куратор ЧВК в Африке Константин Пикалов.

Впервые о "Мазае" стало известно после совместного расследования изданий Bellingcat и Insider. Согласно материалу, тот курировал пригожинских политтехнологов на Мадагаскаре и в Центральноафриканской республике. В переписке между сотрудниками "Мазай" описывается как единственный человек в ЦАР, который без страха и на равных разговаривает с Пригожиным.

На свои фото и видео в телеграм-канале "Конвой" ставит изображение шеврона императорского конвоя.

"Это ЧВК Аксенова, но все командование - бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер". Все - давно знакомые друг другу люди", - заявил изданию бывший наемник "Конвоя".

Темы: КрымвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские танкисты завершили обучение в Британии

Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась

видео, дополненоИз Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь

обновлено от 16:36В Тульской области РФ упал беспилотник, есть пострадавшие

Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

НБУ больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег - Пышный

Все новости...
Крым
Недровые коллаборанты? В российском предприятии засветился совладелец украинского бизнеса
Крымчанину, дважды арестованному за украинские песни, запретили писать в соцсети 2 года
5 самых распространенных страхов крымчан относительно деоккупации: развенчиваем российские мифы
Последние новости
04:45
Украинские танкисты завершили обучение в Британии
03:49
Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ
02:34
"Он – сатана". В России набирает огласку запись разговора, вероятно, продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова с критикой Путина
01:15
Набор в "Гвардию наступления" завершается, поступило более 16 тыс. заявок
00:34
видеоПрезидент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
00:14
Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз
00:11
Сумщина: россияне били по 2 громадам
00:05
Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась
23:52
Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы
23:21
В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ
Все новости...