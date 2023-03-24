Гауляйтер Крыма Аксенов создал ЧВК, куратором которой является соратник Пригожина - СМИ

Гауляйтер оккупированного украинского Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове частную военную компанию под названием "Конвой", наемников которой курирует "правая рука" Евгения Пригожина с позывным "Мазай".

Источник: издание "Важные истории"

Детали: Издание со ссылкой на неназванного собеседника сообщает, что на момент формирования в ЧВК насчитывалось около 300 человек.

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На сегодня позиции "Конвоя" расположены в соседней с оккупированным Крымом Херсонской области.

Российские пропагандисты, которые побывали в расположении ЧВК, сообщали, что наемники вооружены "до зубов", обеспечены всем необходимым, укрепление - целый многоквартирный дом под землей.

Кроме того, ЧВК имеет тяжелую технику - танки Т-80 и Т-90, а также свою радиоэлектронную разведку.

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В репортаже пропагандистов засветился также командир "Конвоя" с позывным "Мазай".

Фото - Bellingcat

Издание идентифицировало, что это правая рука основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и куратор ЧВК в Африке Константин Пикалов.

Впервые о "Мазае" стало известно после совместного расследования изданий Bellingcat и Insider. Согласно материалу, тот курировал пригожинских политтехнологов на Мадагаскаре и в Центральноафриканской республике. В переписке между сотрудниками "Мазай" описывается как единственный человек в ЦАР, который без страха и на равных разговаривает с Пригожиным.

На свои фото и видео в телеграм-канале "Конвой" ставит изображение шеврона императорского конвоя.

"Это ЧВК Аксенова, но все командование - бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер". Все - давно знакомые друг другу люди", - заявил изданию бывший наемник "Конвоя".